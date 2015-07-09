《汇市简讯》美元指数呈现十字星型态，看涨趋势确立

0308GMT * 美元指数在亚洲市场呈现十字星型态，由中国沪综指和日经指数波 动性主导，开盘跌0.65% * 股市稍早跌势已缓解，但仍显震荡， E-迷你标普500指数期货涨0. 5% * 动能研究指向不一，5日、10日和20日移动均线上升，波林格区间 扩大 * 看涨趋势确立，上看5月趋势高位97.77 * 纽约时段低位96.12和伦敦时段高位96.70构成首道支撑/阻力位 * 技术图：link.reuters.com/meh25w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)