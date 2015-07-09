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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 11:32 BJT

《汇市简讯》美元指数呈现十字星型态，看涨趋势确立

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    * 美元指数在亚洲市场呈现十字星型态，由中国沪综指和日经指数波
动性主导，开盘跌0.65%
    * 股市稍早跌势已缓解，但仍显震荡， E-迷你标普500指数期货涨0.
5%
    * 动能研究指向不一，5日、10日和20日移动均线上升，波林格区间
扩大
    * 看涨趋势确立，上看5月趋势高位97.77
    * 纽约时段低位96.12和伦敦时段高位96.70构成首道支撑/阻力位 
    * 技术图：link.reuters.com/meh25w(完)
          
      
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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