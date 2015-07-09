台湾股市：国安基金密切注意股市，证交所称担保维持率仍安全

路透台北7月9日 - 针对台湾股市 近期随着陆股暴跌，市场信心尽失，台湾财政部政务次长、也是国安基金执行秘书吴当杰周四表示，目前正密切注意股市，而证交所也表示，股市融资户的担保维持率仍在安全范围。

〞我们整个早上都在密切注意股市的表现，目前看起来了，除了股价下跌外，因交易量还是满大的，表示股市量能很正常，我们会密切观察，但还没有达到国安基金进场的条件。〞吴当杰说。

他也表示，国安基金下周将开会，但只是每季召开一次的例行会议。

台股周三收盘重挫近3%，创下逾三年单日最大跌幅；周四盘初再度下跌逾2%，惟随后跌幅缩减。本地时间11:25，加权股价指数下跌0.98%报8,889.34点。

台湾证券交易所周四也表示，鼓励上市公司买回库藏股；此外目前台股的整体市场信用交易整户担保维持率约为157%，仍属安全水准。

证交所在新闻稿中表示，证券商及证金公司因客户的整户担保维持率不足130%而发出的追缴金额，约仅0.54亿台币，并未有大幅追缴情事发生。统计近五日，台股的融资余额从1,871亿台币降至1,848亿台币，减幅1.23%，投资人信心仍在。