台湾股市：国安基金密切注意股市，证交所称担保维持率仍安全

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月9日 - 针对台湾股市 近期随着陆股暴跌，市场信心尽失，台湾财政部政务次长、也是国安基金执行秘书吴当杰周四表示，目前正密切注意股市，而证交所也表示，股市融资户的担保维持率仍在安全范围。
〞我们整个早上都在密切注意股市的表现，目前看起来了，除了股价下跌外，因交易量还是满大的，表示股市量能很正常，我们会密切观察，但还没有达到国安基金进场的条件。〞吴当杰说。
他也表示，国安基金下周将开会，但只是每季召开一次的例行会议。
台股周三收盘重挫近3%，创下逾三年单日最大跌幅；周四盘初再度下跌逾2%，惟随后跌幅缩减。本地时间11:25，加权股价指数下跌0.98%报8,889.34点。
台湾证券交易所周四也表示，鼓励上市公司买回库藏股；此外目前台股的整体市场信用交易整户担保维持率约为157%，仍属安全水准。
证交所在新闻稿中表示，证券商及证金公司因客户的整户担保维持率不足130%而发出的追缴金额，约仅0.54亿台币，并未有大幅追缴情事发生。统计近五日，台股的融资余额从1,871亿台币降至1,848亿台币，减幅1.23%，投资人信心仍在。
证交所也说，目前可执行库藏股的上市公司有40家，为提振市场信心，证交所将密切与这40家公司联系，尽快实施库藏股，可执行金额约140亿台币，证交所也将敦促这些公司买回库藏股。(完) (记者 罗两莎/高洁如; 审校 杨淑淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”