重发-中国汇市：人民币早盘微升成交减少，恐慌情绪缓解离在岸掉期回落

(重发以调整格式)

路透上海7月9日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微升，中间价则小升至一周高点。交易员称，早盘波动更加缩减，央行维稳态度坚定；在连续下跌后中港股市均现企稳，离岸和在岸市场恐慌情绪有所缓解，掉期升水亦出现回落。

他们并表示，隔夜国际美元 下跌，离岸CNH早盘震荡走升，和在岸价差明显收窄，套利空间缩减后，在岸成交量亦出现回落。

“spot（人民币即期）这边波动更小了，两三个月都这样，只能平平盘，掉期倒是回落了，恐慌情绪好很多，但市场预期还不是很好，还是会有反复吧。”一中资行交易员表示。

北京时间11:30，人民币兑美元即期报6.2084元，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 为6.1151元，上日中间价为6.1175元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2148/6.2158元，上一交易日尾盘报6.2219元。在经历几个交易日连续下跌后，CNH也开始企稳反弹。

截止北京时间11:30，境内美元兑人民币一年期掉期 升水降至1,620点子，较昨日下跌4.62%；离岸CNH一年期掉期 也出现近5%下跌。美元/人民币即期成交量 63亿美元，较昨日明显减少。

全球汇市方面，日圆周四早盘守住可观涨幅，此前兑美元创下年内最大单日涨幅，因中国股市的恐慌性抛售拖累全球股市下跌后，投资者解除日圆空仓。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2680/6.273，上日尾盘为6.2755。