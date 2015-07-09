重发-中国汇市：人民币早盘微升成交减少，恐慌情绪缓解离在岸掉期回落

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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路透上海7月9日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微升，中间价则小升至一周高点。交易员称，早盘波动更加缩减，央行维稳态度坚定；在连续下跌后中港股市均现企稳，离岸和在岸市场恐慌情绪有所缓解，掉期升水亦出现回落。
他们并表示，隔夜国际美元 下跌，离岸CNH早盘震荡走升，和在岸价差明显收窄，套利空间缩减后，在岸成交量亦出现回落。
“spot（人民币即期）这边波动更小了，两三个月都这样，只能平平盘，掉期倒是回落了，恐慌情绪好很多，但市场预期还不是很好，还是会有反复吧。”一中资行交易员表示。
北京时间11:30，人民币兑美元即期报6.2084元，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 为6.1151元，上日中间价为6.1175元。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2148/6.2158元，上一交易日尾盘报6.2219元。在经历几个交易日连续下跌后，CNH也开始企稳反弹。
截止北京时间11:30，境内美元兑人民币一年期掉期 升水降至1,620点子，较昨日下跌4.62%；离岸CNH一年期掉期 也出现近5%下跌。美元/人民币即期成交量 63亿美元，较昨日明显减少。
全球汇市方面，日圆周四早盘守住可观涨幅，此前兑美元创下年内最大单日涨幅，因中国股市的恐慌性抛售拖累全球股市下跌后，投资者解除日圆空仓。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2680/6.273，上日尾盘为6.2755。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”