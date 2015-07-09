路透基点：蓝天电脑考虑申请最高为50亿台币的项目融资贷款

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电脑生产商--蓝天电脑正考虑为新北市新庄国际创新园区项目申请一笔最高为50亿台币(1.61亿美元)的15年期项目融资贷款。

台湾土地银行料将担任牵头行、簿记行兼额度代理行。蓝天电脑的关系企业、房地产开发商--宏汇思源股份有限公司为借款人。

一位消息人士称，贷款条件仍在商定，贷款可能在8月启动。

宏汇思源在去年9月与新北市政府签署了建设-经营-转让(BOT)项目协议。该项目的预估成本为58.4亿台币，包括一栋50层的写字楼和一栋24层的酒店，预计将于2019年完工。

蓝天电脑在5月底签署了另一笔1.2亿美元的五年期再融资贷款，牵头行也是台湾土地银行。这笔贷款的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点，保底利率为2%。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)