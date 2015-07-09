中国债市动态：现券收益率回落，股市止跌反弹助稳市场信心

路透上海7月9日 - 中国银行间债市现券收益率周四早盘有所回落，止住昨日午后的颓势，IRS(利率互换)则基本持稳；股市止跌反弹有助稳定金融市场信心，对流动性压力波及银行间市场的忧虑也相应缓解，机构心态在上日走势大起大落后渐归平稳。

交易员并指出，尽管近期股市动荡且此前一度面临流动性枯竭，但银行间资金面一直未现异动，表明目前金融体系运行仍属稳健，短期内债市面临的压力有限，而股市尽管暂时触底，但连续暴跌后人气恢复尚需时日，货币政策料延续宽松基调，并将支撑现券表现。

“下了点，150210(国开活跃券收益率)到了3.91%，今天股市企稳了，对(金融市场)流动性的不那么担心了，”上海一银行交易员称。

他谈到，市场原本预期今日公开市场逆回购有加量降价的可能，但量价齐稳令人略感失望，加上资金面保持平稳，IRS稍上行后回稳，但整体变化不大。

他认为，股市走向仍将牵动后续金融市场走势，“只要股市能稳住，信心就能维稳。”

中国股市沪综指周四低开后早盘出现反弹，一度涨逾2%。分析师指出，监管层早盘再度出台多项利好，令市场人气有所改观，而且相当多成长股在连续大跌后存在技术性反弹需求，综指早盘终于迎来难得的上涨走势。

中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作，操作量与上周四相同，中标利率续持稳在2.50%。据此计算，本周公开市场资金投放量与到期量持平。

北京一银行交易员指出，股市刚从疲弱走势中稍作喘息，后续再有反复的可能性不小，近期资金配置仍会主要看重避险因素，债市维持偏强走势可期。

中国证监会周四早间还宣布，决定由中国证金公司提供充裕资金用于申购公募基金，为基金公司提供流动性，旨在充分利用市场机构的专业优势，增强投资者信心。

央行周四则宣布，已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.93%/3.90%，上日尾盘为3.96%/3.94%；剩余期限近10年的国债150005券 最新报价在3.4450%/3.44%，上日尾盘为3.50%/3.47%。