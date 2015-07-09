澳新汇市：澳新货币反弹，因中国股市暂时止跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元兑日圆 自89.15附近的17个月低点大幅回升至90.47日圆。新西兰元兑日圆 亦上扬0.6%至81.67日圆，脱离隔夜所及20个月低位80.62。
澳洲6月就业数据好于预期，就业人口连续第二个月增加，表明就业市场正在好转 。该数据进一步支撑澳元。
“整体而言，数据令人鼓舞。澳洲央行因而不必急于朝任何方向调整利率。决策者可以安心等待，静观经济在低通胀环境下的进展，”CommSec首席分析师Craig James说。
相比之下，市场关于新西兰央行将悉数扳回去年加息幅度的预期升温，给新西兰元带来压力。
新西兰元兑美元5月以来已经下挫14%，但走势仍不稳，因希腊局势的不确定性和中国股市暴跌激发避险情绪。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 艾茂林/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”