澳新汇市：澳新货币反弹，因中国股市暂时止跌

澳元兑日圆 自89.15附近的17个月低点大幅回升至90.47日圆。新西兰元兑日圆 亦上扬0.6%至81.67日圆，脱离隔夜所及20个月低位80.62。

澳洲6月就业数据好于预期，就业人口连续第二个月增加，表明就业市场正在好转 。该数据进一步支撑澳元。

“整体而言，数据令人鼓舞。澳洲央行因而不必急于朝任何方向调整利率。决策者可以安心等待，静观经济在低通胀环境下的进展，”CommSec首席分析师Craig James说。

相比之下，市场关于新西兰央行将悉数扳回去年加息幅度的预期升温，给新西兰元带来压力。

新西兰元兑美元5月以来已经下挫14%，但走势仍不稳，因希腊局势的不确定性和中国股市暴跌激发避险情绪。(完)

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