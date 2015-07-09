路透基点：和记黄埔签署60亿英镑过桥贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，和记黄埔有限公司新闻稿显示，公司7月8日签署60亿英镑(92亿美元)过桥贷款，为向西班牙电讯Telefónica 收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本融资。
借款方为Hutchison 3G UK Investments Ltd。
这批贷款在6月启动为有限银团，牵头行和簿记行汇丰银行负责承销。
另外14家银行加入为牵头行，分别为美银美林，三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、法国农业信贷银行、星展银行、德意志银行、高盛、荷兰安智银行、莱斯银行、瑞穗银行、Santander Global Banking & Markets和三井住友银行。
贷款为并购提供部分融资，期限自收购股权和贷款协议签订之日3月25日起两年。
由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周三宣布，将向西班牙电讯Telefónica 收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，现金收购价为92.5亿英镑。
公司的声明称，交易协议中还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”