路透基点：和记黄埔签署60亿英镑过桥贷款--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，和记黄埔有限公司新闻稿显示，公司7月8日签署60亿英镑(92亿美元)过桥贷款，为向西班牙电讯Telefónica 收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本融资。

借款方为Hutchison 3G UK Investments Ltd。

这批贷款在6月启动为有限银团，牵头行和簿记行汇丰银行负责承销。

另外14家银行加入为牵头行，分别为美银美林，三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、法国农业信贷银行、星展银行、德意志银行、高盛、荷兰安智银行、莱斯银行、瑞穗银行、Santander Global Banking & Markets和三井住友银行。

贷款为并购提供部分融资，期限自收购股权和贷款协议签订之日3月25日起两年。

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周三宣布，将向西班牙电讯Telefónica 收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，现金收购价为92.5亿英镑。

公司的声明称，交易协议中还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)