中国货币市场：供求平衡回购利率变化不大，央行维稳意图支撑流动性信心

路透北京7月9日 - 中国银行间市场周四资金整体供求较为平衡，隔夜和七天期等主要回购加权利率变化不大。公开市场操作方面，央行仅对到期逆回购继续进行对冲，市场流动性基本未受影响。

近来股市波动增大基金、券商等部分机构流动性安排压力，不过从央行启动逆回购、因应需求进行MLF操作等来看，其维稳意图非常明显，加之目前资金供给无忧，暂时无需过于忧虑资本市场变化对银行间流动性的影响。

北京一银行交易员称，“整体还是宽松，而且平稳，需求供给还比较多，都非常顺畅...没有什么大的波动。”

中国央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.50%。据此计算，本周公开市场资金投放量与到期量持平。

中国股市重挫之下引发市场流动性担忧，不过市场认为债市发生流动性危机的可能性很低，而且股市“救市”主力--中国证金公司有央行背书，因此银行间资金市场料无大碍。

申万宏源证券最新报告也指出，股市流动性压力或使债市承担短期的脉冲式冲击，但目前股票市场遭遇的流动性问题传染到债市的概率较小，并不会导致债市出现流动性危机。

中国央行稍早表示，已根据中国证券金融公司需求向其提供充足的再贷款，同时还将继续通过多种方式提供流动性支持；证监会亦表示，已于周三(8日)决定由中国证券金融公司提供资金用于申购公募基金。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1813 1.1740 +0.73

七天 2.5170 2.5343 -1.73

14天 2.9039 2.9932 -8.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5000 0.0800 +142.00

七天 1.7000 1.5000 +20.00

14天 2.1000 1.9000 +20.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3200 1.3500 -3.00

七天 2.5700 2.6100 -4.00

14天 2.9000 3.1000 -20.00

Shibor

其中:隔夜 1.1980 1.1870 +1.10

七天 2.5780 2.5890 -1.10

三个月 3.1820 3.1860 -0.40