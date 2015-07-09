版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 12:15 BJT

更新版 1-《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

(新增重要经济事件) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月9日(四)

华盛顿--IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就半年一次的全球经济展望讲话(1300)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年就业前景报告。

俄罗斯乌发--金砖国家贸易联盟论坛。

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定，而后发布政策声明(1000)。

首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。

利马--秘鲁央行公布利率决定(2300)。

7月10日(五)

暂无重要经济事件。

7月13日(一)

亚的斯亚贝巴--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在第三届开发融资国际会议发表演说。

7月14日(二)

雅加达--印尼央行管理委员会会议。

圣地亚哥--智利央行利率决定(2100)。

7月15日(三)

暂无重要经济事件。

7月16日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐