版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 12:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲盘中反弹，但趋势偏向下行

* 0410GMT

* 英镑/美元在日圆交叉盘逢低买盘支撑下涨20点，股市整固

* 英国央行今日利率决定料无意外(图表link.reuters.com/neh25w)

* 动量指标显示，五、10和20日移动均线下移--20日波林格区间扩大

* 空头格局--收在6月涨势76.4%的回档位1.5349之下，则将下看1.5170

* 稍早低位1.5359和伦敦时段高位1.5467分别为首道支撑/阻力位

* 图表link.reuters.com/peh25w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐