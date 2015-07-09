《汇市简讯》英镑/美元亚洲盘中反弹，但趋势偏向下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 0410GMT
* 英镑/美元在日圆交叉盘逢低买盘支撑下涨20点，股市整固
* 英国央行今日利率决定料无意外(图表link.reuters.com/neh25w)
* 动量指标显示，五、10和20日移动均线下移--20日波林格区间扩大
* 空头格局--收在6月涨势76.4%的回档位1.5349之下，则将下看1.5170
* 稍早低位1.5359和伦敦时段高位1.5467分别为首道支撑/阻力位
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”