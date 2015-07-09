路透基点：Nord Anglia增加2.4亿美元定期贷款--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，全球教育服务机构Nord Anglia Education新闻稿显示，公司2.4亿美元定期贷款结案，为收购美 国Meritas六所学校提供部分融资。 贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点，若净杠杆 率达到一定标准，将下调至375个基点。 知情消息人士称，瑞士信贷银行、德意志银行、高盛和汇丰参贷。贷 款已在6月25日提用。 Nord Anglia以5.34亿美元现金加2,500万美元延付资金，向Meritas 及特定关联机构收购六所学校。 Nord Anglia还以每股24美元的价格发行526万股股票，筹资约1.26亿 美元，并发行票息5.75%、2022年到期的144A/Reg S优先债券筹资2亿瑞郎 (2.12亿美元)。获得资金也为上述收购提供资金。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)