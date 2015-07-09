路透基点：仲利国际租赁寻求至多15亿元人民币境内定期贷款--TRLPC

路透香港7月9日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，仲利国际租赁有限公司正寻求至多15亿元人民币(2.42亿美元)的三年期境内定期贷款。

其中一位消息人士称，瑞穗银行将担任牵头行兼簿记行(MLAB)。是次贷款将分期偿还，利率为中国央行基准利率的100-105%。

所筹资金将用作运营资本。贷款将按季非等额偿还。

贷款由借款人的母公司--在台湾上市的中租控股提供担保。

6月26日，仲利国际租赁在台湾签署了一笔18亿元人民币的境外定期贷款，分为两部分：A部分为三年期，B部分为五年期贷款。A、B部分利率分别为较三个月或六个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码160和170个基点。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)