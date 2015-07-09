路透基点：仲利国际租赁寻求至多15亿元人民币境内定期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月9日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，仲利国际租赁有限公司正寻求至多15亿元人民币(2.42亿美元)的三年期境内定期贷款。
其中一位消息人士称，瑞穗银行将担任牵头行兼簿记行(MLAB)。是次贷款将分期偿还，利率为中国央行基准利率的100-105%。
所筹资金将用作运营资本。贷款将按季非等额偿还。
贷款由借款人的母公司--在台湾上市的中租控股提供担保。
6月26日，仲利国际租赁在台湾签署了一笔18亿元人民币的境外定期贷款，分为两部分：A部分为三年期，B部分为五年期贷款。A、B部分利率分别为较三个月或六个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码160和170个基点。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”