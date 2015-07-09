更新版 1-韩国经济：央行调降经济增长预估，维持利率不变

汇丰在一份报告中表示，鉴于追加预算可能无法为成长提供充足的动力，货币宽松周期可能还没落幕。

多数分析师认为央行将于今年剩下的时间维持利率不变，以观察从去年以来四次降息，以及政府本周稍早向国会提案追加11.8万亿(兆)(104亿美元)韩元预算的效果。

周四稍早，政府公布一项规模约140亿美元的贸易融资方案，协助出口商因应中国经济放缓及日圆与欧元贬值带来的挑战。

下半年通胀料将逐步增长，但仍将相对受抑，因全球大宗商品价格下滑，内需复苏的脚步陷于挣扎。