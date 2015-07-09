更新版 1-韩国经济：央行调降经济增长预估，维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
汇丰在一份报告中表示，鉴于追加预算可能无法为成长提供充足的动力，货币宽松周期可能还没落幕。
多数分析师认为央行将于今年剩下的时间维持利率不变，以观察从去年以来四次降息，以及政府本周稍早向国会提案追加11.8万亿(兆)(104亿美元)韩元预算的效果。
周四稍早，政府公布一项规模约140亿美元的贸易融资方案，协助出口商因应中国经济放缓及日圆与欧元贬值带来的挑战。
下半年通胀料将逐步增长，但仍将相对受抑，因全球大宗商品价格下滑，内需复苏的脚步陷于挣扎。
央行也下修了2016年的经济成长与通胀预估。(完) (编译/审校 王丽鑫/陈宗琦/蔡美珍/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”