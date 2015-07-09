版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 13:29 BJT

《全球汇市》日圆回吐涨幅，寄望中国股市企稳

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1098 1.1075 +0.21 -8.26 1.2097

美元/日圆 121.43 120.70 +0.60 +1.46 119.68

欧元/日圆 134.76 133.68 +0.81 -6.92 144.78

美元/瑞郎 0.9441 0.9452 -0.12 -5.03 0.9941

英镑/美元 1.5382 1.5359 +0.15 -1.23 1.5573

美元/加元 1.2696 1.2744 -0.38 +9.28 1.1618

澳元/美元 0.7479 0.7427 +0.70 -8.44 0.8168

新西兰元/美元 0.6739 0.6725 +0.21 -13.57 0.7797

澳元/日圆 90.820 89.620 +1.34 -7.09 97.750

新西兰元/日圆 81.830 81.150 +0.84 -12.30 93.310

英镑/日圆 186.78 185.36 +0.77 +0.21 186.38

澳元/新西兰元 1.1090 1.1029 +0.55 +5.93 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/王丽鑫/戴素萍/龚芳/李春喜/蔡美珍/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐