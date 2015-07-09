主要国家经济指标预测--7月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月9日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 持平 +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.1% 7月10日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 5月 -3.5% +1.0% 投资房屋融资 -- +2.6% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 41.4 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余4 0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.9% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.2% +0.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差25.5 逆差20.94 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差85.61 1230 加拿大就业人口变动(万人) 6月 减少1.00 增加5.89 失业率 6.9% 6.8% 全职就业人数(万人) -- 增加3.09 兼职就业人数(万人) -- 增加2.79 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 趸售销售(较前月) +0.6% +1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月8日(三) 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +0.6% -5.0% (较上年同期) +19.3% +16.3% 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 增加0.73 减少0.5 全职就业人口(万人) 增加2.45 -- 就业参与率 64.8% 64.7% 失业率 6.0% 6.1% -- 韩国央行利率决议 7月 1.5% 1.5% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 +1.7% -0.80% 进口(较前月) +0.4% +0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差228 顺差210 1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 20.2818 19.00 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月4日当周 29.7 27.5 四周均值(万人) 27.95 -- 续请失业金人数(万人) 6月27日当周 233.4 224.8 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -2.2% -- 进口物价(较上年同期) -14.0% -- (完)