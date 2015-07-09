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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--7月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
    7月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                6月       持平      +0.3%
                               (较上年同期)                     -2.3%      -2.1%
    
    7月10日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              5月      -3.5%      +1.0%
             投资房屋融资                                         --       +2.6%
    0500 日本消费者信心指数                            6月        --        41.4
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 6月        --       +0.5%
                              (较上年同期)                        --       -0.4%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            5月        --       盈余4
    0645 法国工业生产(较前月)                          5月       +0.4%     -0.9%
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  5月       +0.3%     -0.3%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                  +1.2%     +0.1%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              5月    逆差25.5 逆差20.94
              全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差97.0 逆差85.61
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      6月    减少1.00  增加5.89
               失业率                                             6.9%      6.8%
               全职就业人数(万人)                                 --    增加3.09
               兼职就业人数(万人)                                 --    增加2.79
               就业参与率                                         --       65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                      5月     +0.3%     +0.4%
             趸售销售(较前月)                                    +0.6%     +1.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月8日(三)      
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月       +0.6%     -5.0%      
                     (较上年同期)                               +19.3%    +16.3%      
    
    7月9日(四)        
    0130 澳洲就业人口(万人)                            6月     增加0.73  减少0.5   
             全职就业人口(万人)                                增加2.45     --    
             就业参与率                                           64.8%    64.7%     
             失业率                                                6.0%     6.1%      
     --  韩国央行利率决议                              7月         1.5%     1.5%     
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    5月        +1.7%   -0.80%     
                       进口(较前月)                               +0.4%    +0.9%     
                       贸易收支(亿欧元)                         顺差228  顺差210   
    1100 英国央行利率决定                              7月         0.5%     0.5%      
                 量化宽松规模(亿英镑)                             3,750      --      
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                        6月    20.2818    19.00     
    1230 加拿大新屋价格指数                              5月      +0.2%    +0.1%     
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             7月4日当周       29.7     27.5      
                         四周均值(万人)                           27.95      --     
                   续请失业金人数(万人)          6月27日当周      233.4    224.8     
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      6月        -2.2%      --      
             进口物价(较上年同期)                                -14.0%      -- (完)

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