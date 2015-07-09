台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.68%-0.69%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(10日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.68%-0.69%
* 受访机构：五家
路透台北7月9日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.68%-0.69%。预估大区间则落在0.67%-0.70%。
路透周四访谈五家金融机构，他们认为市场因市场依旧宽松，且资金无去处，预料这次两年期加权平均得标利率将持续下探。
以下为银行交易员看法：
--预估加权平均利率会明显向下，因市场资金很多，无处配置。上周标售的一年期定存单利率下跌很多，不排除这次两年期应该会比照一年期的情况走低。
--小型民营银行交易人士认为，不少其他货币的短率仍呈现负利率，台币的短率相较起来还不算太低，因此这仍然会吸引部分资金停泊，市场需求不会太差。
--两年期公债 连续图来看，目前利率在0.6001%，近期殖利率略微走低。
上月的200亿台币定期存单标售加权平均得标利率在0.698%，高标在0.702%。
台湾央行上周标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.519%，较前次标售均标0.540%走低2.1个基点，是连九次下滑。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行今年6月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续16季维持利率不变。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”