台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.68%-0.69%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(10日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.68%-0.69%

* 受访机构：五家

路透台北7月9日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.68%-0.69%。预估大区间则落在0.67%-0.70%。

路透周四访谈五家金融机构，他们认为市场因市场依旧宽松，且资金无去处，预料这次两年期加权平均得标利率将持续下探。

以下为银行交易员看法：

--预估加权平均利率会明显向下，因市场资金很多，无处配置。上周标售的一年期定存单利率下跌很多，不排除这次两年期应该会比照一年期的情况走低。

--小型民营银行交易人士认为，不少其他货币的短率仍呈现负利率，台币的短率相较起来还不算太低，因此这仍然会吸引部分资金停泊，市场需求不会太差。

--两年期公债 连续图来看，目前利率在0.6001%，近期殖利率略微走低。

上月的200亿台币定期存单标售加权平均得标利率在0.698%，高标在0.702%。

台湾央行上周标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.519%，较前次标售均标0.540%走低2.1个基点，是连九次下滑。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行今年6月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续16季维持利率不变。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%