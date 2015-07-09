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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 14:17 BJT

新兴汇市：中国股市反弹提升亚币，马来西亚央行入市支撑马币

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            121.43    120.71   -0.59   -1.46    119.66
    坡元            1.3488    1.3499   +0.08   -1.69    1.3260
    台币          31.009    31.225   +0.70   +2.29    31.718
    韩元           1132.79   1136.70   +0.35   -2.96   1099.30
    泰铢             33.93     33.99   +0.18   -3.04     32.90
    菲律宾披索       45.15     45.16   +0.02   -0.95     44.72
    印尼卢比      13330.00  13340.00   +0.08   -7.13  12380.00
    印度卢比       63.50     63.60   +0.16   -0.74     63.03
    马币            3.7905    3.8065   +0.42   -7.76    3.4965
    人民币          6.2066    6.2094   +0.05   -0.04    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)

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