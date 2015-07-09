新兴汇市：中国股市反弹提升亚币，马来西亚央行入市支撑马币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 121.43 120.71 -0.59 -1.46 119.66 坡元 1.3488 1.3499 +0.08 -1.69 1.3260 台币 31.009 31.225 +0.70 +2.29 31.718 韩元 1132.79 1136.70 +0.35 -2.96 1099.30 泰铢 33.93 33.99 +0.18 -3.04 32.90 菲律宾披索 45.15 45.16 +0.02 -0.95 44.72 印尼卢比 13330.00 13340.00 +0.08 -7.13 12380.00 印度卢比 63.50 63.60 +0.16 -0.74 63.03 马币 3.7905 3.8065 +0.42 -7.76 3.4965 人民币 6.2066 6.2094 +0.05 -0.04 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”