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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元/美元上涨；中国股市回稳

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    * 澳元/美元上涨0.75%，美元/日圆涨0.68%，欧元/日圆上升0.92%，
美元/离岸人民币小跌0.16%
    * 日经指数涨0.35%，中国沪综指劲扬5.61%，MSCI明晟亚太地区(除
日本)指数上扬1.98%，美国原油上升1.74%，美国10年期公债收益率报2.2
332%
    * 中国禁止大股东在未来六个月内减持本公司股份 
    * 中国公安会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索 
    * 澳洲6月经季节调整就业人口增加7,300人，失业率为6.0% 
 (完)
  
      
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    全部现汇报价                    

 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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