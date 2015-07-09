《路透晚报》--7月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收复早盘失地，受中国股市止跌提振

日股周四收盘上涨，脱离三个月低点，市场交投震荡；在中国政府限制做空后，中国股市止住了跌势。日经指数收盘涨0.6%至19,855.50点，早盘一度下跌3.2%至19,855.50点。东证股价指数收跌0.2%，报1,579.89点。成交量37亿股，创下去年11月以来最大量。

--中国股市：沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅，多头全面反击逾千股涨停

中国股市沪综指收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。分析师表示，各部委联合发力救市累计效应终发挥作用，多头全面反击逾千股涨停。沪综指收报3,709.330点，涨202.14点或5.76%，此前最大单日涨幅为2009年3月4日的6.12%。上证A股今日成交6,701亿元人民币；创业板收涨3.03%至2,435.75点。

--香港股市：恒指跳涨收高3.7%，因内地股市反弹

香港股市跳涨，终止连跌四日之势，因中国内地股市在一系列政府救市措施支撑下反弹。恒生指数涨3.7%，收报24,392.79点，创4月8日以来最大单日涨幅。恒生国企指数攀升3.1%，至11,446.37点，创4月13日以来最大涨幅。

--汇市：中国股市反弹令日圆脱离四周高点

日圆回吐本周录得的部分涨幅，而澳元大涨，因近期大跌的中国股市显示出企稳迹象。日圆兑美元在周四欧洲市场仅下跌0.5%。0847GMT，美元/日圆涨0.59%，至121.39，周三曾大跌1.5%，创12月以来最大单日跌幅。欧元/日圆报134.06，自周三创下的六周低位133.315反弹。

--欧元债市：意西葡公债收益率下跌，市场看好希腊有望达成协议

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，因投资者押注希腊和国际债权人将最终达成救助协议。不过，市场交投依然谨慎。意大利及葡萄牙10年期公债收益率下跌2-3个基点，分别报2.21%及3.02%。西班牙10年债收益率跌1个基点，至2.24%。德国10年期公债收益率上升1.5个基点，至0.69%。

--国际油市：油价回升，因中国股市反弹和日德经济数据强劲

油价反弹，因日本和德国经济数据强劲，而且中国股市在政府采取新的救市举措后反弹。0840GMT，近月美国原油期货上涨0.63美元至每桶52.28美元。布兰特原油期货上涨约0.67美元至57.72美元。

--全球金市：现货金弹离四个月低点，FED会议记录拖累美元走软

现货金升至四个月低点上方，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录公布后，美元走软。会议记录显示，美联储需要见到更多美国经济趋强迹象，才会升息。0841GMT，现货金涨至每盎司1,163.51美元。

--金属期市：空头回补助伦铜上涨，受中国股市企稳提振

伦敦金属交易所(LME)期铜在震荡交投中上涨，延续了由空头回补提振的从上日所及六年低点的反弹，因为中国股市出现企稳迹象，缓解了跌势蔓延的担忧。0839GMT，LME三个月期铜攀升0.4%，至每吨5,542美元。