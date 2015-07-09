台湾股市:收跌留长下影线，陆股止跌有机会带动反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月9日 - 台湾股市周四收低0.69%，大幅收敛早盘跌幅。分析师表示，中国股市暂时止跌反弹，令昨日遭外资大举卖超的台股，在早盘宣泄卖压后，逢低买盘进场承接拉抬，终场大盘留下约160点的长下影线。
大盘加权股价指数 收低0.69%报8,914.13点。今日成交初值 1,290.01亿台币，上交易日修正后为1,433.87亿。
“短线有机会止跌，反弹压力先看前波低点9,170点。”元大投顾经理周道中说。
他表示，昨日亚洲股市普遍疲弱，今日虽因陆股止跌而同步反弹，但要留意外资是否有持续自新兴市场撤资的动作。因市场还是预期美国在9月升息，美联储有机会在7月底的议息会议中清楚说明，一旦确定，外资外逃的幅度恐怕更加明显。
金管会也在发布的新闻稿中称，外资7月份(截至7/8)累计卖超上市股票约286亿台币，截至7日净汇出2.06亿美元，应属外资为因应国际因素的全球资金配置调整，将持续密切观察。
本地时间14:15，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨2.13%。大陆上证综合指数 则是暴涨6.68%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”