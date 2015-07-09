台湾股市:收跌留长下影线，陆股止跌有机会带动反弹

路透台北7月9日 - 台湾股市周四收低0.69%，大幅收敛早盘跌幅。分析师表示，中国股市暂时止跌反弹，令昨日遭外资大举卖超的台股，在早盘宣泄卖压后，逢低买盘进场承接拉抬，终场大盘留下约160点的长下影线。

他表示，昨日亚洲股市普遍疲弱，今日虽因陆股止跌而同步反弹，但要留意外资是否有持续自新兴市场撤资的动作。因市场还是预期美国在9月升息，美联储有机会在7月底的议息会议中清楚说明，一旦确定，外资外逃的幅度恐怕更加明显。