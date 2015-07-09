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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 14:31 BJT

韩国金融市场：韩股收盘上涨，受中国股市止跌提振

外资超卖价值3,482亿韩元(3.0743亿美元)的韩股，为连续第五个交易日超卖。

韩元兑美元 收高0.3%报1,133.9，上日收报1,136.7，结束连续三日跌势。

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/王颖；审校 龚芳/白云)

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