中国证券：沪深证交所两融余额周三净减1,703亿元，至约1.46万亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月9日 - 在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周三当日净减少1,702.9亿元人民币，余额约1.46万亿元。
自6月中旬开始，伴随着股市的持续大跌，A股市场的去杠杆呈蔓延之势，从杠杆比例最高的民间配资，到伞型信托，最近已波及到杠杆比例较低的券商两融业务。
据中国证券金融股份有限公司历史数据，6月18日沪深两市两融余额达22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，6月12日沪综指率先触及本轮牛市行情的高点5,178.191点。而最近半个多月调整后，沪综指的最大累积跌幅达35%，融资融券余额减少了近36%。
以下是沪深证交所两融余额近日变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）：
沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘
7/8 9,424.9 5,161.0 14,585.9 -1,702.9 3,507.19
7/7 10,549.6 5,739.2 16,288.8 -1,445.8 3,727.12
7/6 11,533.2 6,201.4 17,734.6 -1,363.9 3,775.91
7/3 12,469.2 6,629.3 19,098.5 -737.9 3,686.92
7/2 12,963.4 6,873.0 19,836.4 -716.5 3,912.77
7/1 13,318.5 7,034.4 20,352.9 -141.0 4,053.70
注：以上数据来自沪深证交所
过往历史数据：
时间 沪深两融余额（亿元）
15/6/30 20,491.8
15/3/31 14,943.7
14/12/31 10,253.9
14/9/30 6,107.5
14/6/30 4,064.9
14/3/31 3,954.3
注：以上数据来自中国证券金融股份有限公司（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”