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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 14:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回升，可能引发卖盘

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* 欧元/美元本周没有收在日线云区下方

* 现在可能收在云区顶端1.1121的上方

* 风险回报支持做空欧元

* 今天最高位1.1125，齐平7月3日高点

* 55日移动均线在1.1165，21日移动均线在1.1195

* 图表：link.reuters.com/veh25w

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 龚芳)

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