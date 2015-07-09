国际油市：油价回升，因中国股市反弹和日德经济数据强劲

中国股市沪综指周四午后涨幅扩大至逾5%。分析师指出，经历连续下跌后，相当多个股在技术上有反弹需求，而且近日各部委公布多项利好政策，政策累积效应正体现，相当多股票早盘即出现反弹，而上午表现疲软的部分蓝筹股午后大幅上涨，推动股指快速上扬。

据新华社周四官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。

日本5月核心机械订单意外连续第三个月增加，总额触及七年高位，为企业支出稳步增长增添新证据 ，再加上日本一原油馏分厂结束维修恢复12万桶的日均加工量，也为原油需求提供支撑。

德国5月出口增速为今年以来最快，提升德国经济在第一季温和扩张后、第二季料将表现强劲的预期。

但分析师表示，油市依然承压，不太可能出现较大涨幅。

“油价受到诸多因素压抑，中国股市动荡、伊朗重新进入市场的可能性，以及流动性偏低，都让极度恐慌的市场雪上加霜。油价需要建立一个新区间，我们预期美国原油低点在50美元左右，上档在58美元，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中表示。(完)

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