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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 14:55 BJT

中国证券：国资委要求今起每天报送国企二级市场增持情况--报载

路透北京7月9日 - 中国证券报网络版周四报导称，国资委通知，为维护股票市场稳定，今日午前各省级国资委要确定一名委领导为责任人，并确定一名联系人。从今日起，各省级国资委需每日报送本地区国有企业增持上市公司的股票情况。

国资委周三表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

中国证监会称国有控股上市公司的控股股东及董监高通过二级市场增持本公司股票，无需事前报请国资委批准。 （完）

欲浏览相关细节，请点选　here (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

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