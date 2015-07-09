中国证券：国资委要求今起每天报送国企二级市场增持情况--报载

路透北京7月9日 - 中国证券报网络版周四报导称，国资委通知，为维护股票市场稳定，今日午前各省级国资委要确定一名委领导为责任人，并确定一名联系人。从今日起，各省级国资委需每日报送本地区国有企业增持上市公司的股票情况。

国资委周三表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。