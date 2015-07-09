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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 14:48 BJT

日本债市：公债价格下跌，因30年期公债标售结果不佳

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨3.5个基点至0.445%，远离上日所及五周低点0.405%。

20年期公债收益率 涨2.5个基点至1.195%，30年期公债收益率 也涨2.5个基点至1.440%。

10年期日本公债期货 价格小跌0.20个跳动点至147.15。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.105% +1.0 0.095%

10年期公债 0.445% +3.5 0.410%

20年期公债 1.195% +2.5 1.170%

30年期公债 1.440% +2.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.15 -0.20 147.35

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/王颖；审校 王兴亚/艾茂林)

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