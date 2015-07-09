全球金市：现货金弹离四个月低点，FED会议记录拖累美元走软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国股市回稳；此前中国证监会下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。
“中国的现况将拖累金价，在这么多中国人当前受波及的情况下，他们纯粹就是没有钱可敲进黄金，”辉立期货驻新加坡分析师Howie Lee表示。
Lee预计，金价短线支撑在1,145美元上下，若失守则将下看1,100美元。
美国8月期金 近持平于每盎司1,163.40美元。
美联储公布6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。
希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。
其他贵金属方面，现贷银 跳涨近2%至每盎司15.43美元。钯金 涨1.5%至660.50美元，此前在海外市场曾跌至2013年6月以来低位。铂金 则涨0.6%至1,035.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/龚芳; 审校 戴素萍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”