全球金市：现货金弹离四个月低点，FED会议记录拖累美元走软

中国股市回稳；此前中国证监会下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。

“中国的现况将拖累金价，在这么多中国人当前受波及的情况下，他们纯粹就是没有钱可敲进黄金，”辉立期货驻新加坡分析师Howie Lee表示。

Lee预计，金价短线支撑在1,145美元上下，若失守则将下看1,100美元。

美国8月期金 近持平于每盎司1,163.40美元。

美联储公布6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。

其他贵金属方面，现贷银 跳涨近2%至每盎司15.43美元。钯金 涨1.5%至660.50美元，此前在海外市场曾跌至2013年6月以来低位。铂金 则涨0.6%至1,035.50美元。(完)

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