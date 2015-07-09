日本股市：日经指数收复早盘失地，受中国股市止跌提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
他表示，日经期指隔夜在芝加哥大跌后，投资者已经准备迎来日股跌势。
“日本市场提供了流动性的保证。全球投资者抛售日股，因为他们要对冲中国仓位可能的损失，”Kinouchi表示。
中国股市过去三周大跌约30%。但中国证监会祭出一连串托市举措，包括禁止上市公司大股东出脱持股后，股市卖压趋缓。
东证股价指数 收跌0.2%，报1,579.89点，盘中一度下挫3.6%，至1,526.09点，为4月1日以来最低水平。成交量相当大，共有37亿股换手，创下去年11月以来最大量。
JPX-日经400指数 下跌1.0%，收报14,272.95点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”