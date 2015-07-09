版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 15:04 BJT

日本股市：日经指数收复早盘失地，受中国股市止跌提振

他表示，日经期指隔夜在芝加哥大跌后，投资者已经准备迎来日股跌势。

“日本市场提供了流动性的保证。全球投资者抛售日股，因为他们要对冲中国仓位可能的损失，”Kinouchi表示。

中国股市过去三周大跌约30%。但中国证监会祭出一连串托市举措，包括禁止上市公司大股东出脱持股后，股市卖压趋缓。

东证股价指数 收跌0.2%，报1,579.89点，盘中一度下挫3.6%，至1,526.09点，为4月1日以来最低水平。成交量相当大，共有37亿股换手，创下去年11月以来最大量。

JPX-日经400指数 下跌1.0%，收报14,272.95点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐