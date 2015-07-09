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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 15:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受空仓获利了结扶助上涨

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* 空仓获利了结扶助英镑/美元从1.5330升至1.5420

* 1.5330为周三所及四周低点，随后美联储发布相对温和的会议记录

* 1.5420之后，1.5436(200日移动均线)、1.5467和1.55为障碍位

* 1.55下方的停止单在48小时前被触发，1.5510为周一高位

* 英国6月RICS房价差值升至正40，为去年7月以来最高

* 英国央行1100GMT料公布维持利率不变

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 白云)

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