香港股市：天文台发出八号台风讯号，期指夜市暂停交易

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月9日 - 由于香港天文台已发出八号台风讯号，根据香港交易所 安排，周四将不进行收市后期货交易（期指夜市）。
台风＂莲花＂逐渐逼近香港，天文台周四下午16:40发出八号烈风或暴风信号。
根据安排，若八号台风讯号于周五07:00或之前解除，证券市场及衍生产品市场交易将如常进行。倘若12:00后才解除，则证券及衍生产品市场市场将全日停止交易。
恒生指数 今天显着反弹，收高3.7%，报24,392.79点，创4月8日以来最大单日涨幅。(完)
欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”