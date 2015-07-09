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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 16:51 BJT

香港股市：天文台发出八号台风讯号，期指夜市暂停交易

路透香港7月9日 - 由于香港天文台已发出八号台风讯号，根据香港交易所 安排，周四将不进行收市后期货交易（期指夜市）。

台风＂莲花＂逐渐逼近香港，天文台周四下午16:40发出八号烈风或暴风信号。

根据安排，若八号台风讯号于周五07:00或之前解除，证券市场及衍生产品市场交易将如常进行。倘若12:00后才解除，则证券及衍生产品市场市场将全日停止交易。

恒生指数 今天显着反弹，收高3.7%，报24,392.79点，创4月8日以来最大单日涨幅。(完)

欲浏览港交所通知，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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