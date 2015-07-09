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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 15:23 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收扬近日高，短多获利了结卖需持续出笼

* 10年债殖利率收扬近日高
    * 暂消化短多获利了结卖需
    * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.50%

    路透台北7月8日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四收高近日高。交易员
表示，104/5殖利率开低引来获利了结卖单出笼，令殖利率由跌翻扬突破1.485%，短线料在
低档横向盘整，观望陆股后市及希腊债务危机进展。
    
    他们并指出，随着短线急杀的陆股和台股走势略见支撑，其中沪综指 由黑翻红
，带动台股收盘跌幅收敛，且104/5殖利率已逼近今年盘中低位，在追价意愿趋弱及短多出
场的情况下，致该券殖利率稍见止跌转升，近日暂估在1.49%左右狭幅整理。
    
    今日10年券104/5殖利率盘中低位来到1.4620%，续探五个月新低，前波低位即为今年盘
中低位的1.4550%。
    
    〞这两天比较激情，量有滚出来。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    他并提及，明天若10年券104/5交投量缩，就代表台债又回到原先淡静格局，但如果成
交量续大，即市场预期短线波动加大，近期交投也会较显热络。 
    
    另一位大型民营银行交易员也称，10年券104/5交投持续活络，今日成交量也达228亿台
币，算是近期较大量，交投主要为券商短多操作在1.47%下方的获利了结卖需，殖利率靠近1
.46%欠缺实质追价买盘，且券商也不愿帮手上已有部位的银行抬轿。
    
    美国公债价格周三上扬，延续升势，因有新的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联
储)可能对开始升息迟疑不决，投资人愈发厌恶风险。指标10年期美国公债 价格
上涨7/32，收益率最新报2.2064%，稍早低见2.1760%，也为6月2日来最低。 
    
    交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47%-1.50%；五年增额券104/9R
发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5      104/9R                  +1.50      0.9950%   0.9820-0.9970%       2.50
  10       104/5                  +1.03      1.4853%  *1.4620-1.4890%     228.00
   
  注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新低。
    
    台湾股市       周四收低0.69%，大幅收敛早盘跌幅。分析师表示，中国股市暂时止跌
反弹，令昨日遭外资大举卖超的台股，在早盘宣泄卖压后，逢低买盘进场承接拉抬，终场大
盘留下约160点的长下影线。            
    
    此外，中国股市沪综指       周四收报3,709.330点，收升5.8%，创逾六年最大单日涨
幅。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：         

    7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国
央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。
    
    7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit
ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在
洛杉矶经济年度峰会发表演说。
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4853
          5      104/9R                       0.9950
          3       104/1                       0.6950
          2       104/3                     没有成交
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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