台湾债市：10年公债殖利率收扬近日高，短多获利了结卖需持续出笼

* 10年债殖利率收扬近日高 * 暂消化短多获利了结卖需 * 明日104/5殖利率暂看1.47%-1.50% 路透台北7月8日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周四收高近日高。交易员 表示，104/5殖利率开低引来获利了结卖单出笼，令殖利率由跌翻扬突破1.485%，短线料在 低档横向盘整，观望陆股后市及希腊债务危机进展。 他们并指出，随着短线急杀的陆股和台股走势略见支撑，其中沪综指 由黑翻红 ，带动台股收盘跌幅收敛，且104/5殖利率已逼近今年盘中低位，在追价意愿趋弱及短多出 场的情况下，致该券殖利率稍见止跌转升，近日暂估在1.49%左右狭幅整理。 今日10年券104/5殖利率盘中低位来到1.4620%，续探五个月新低，前波低位即为今年盘 中低位的1.4550%。 〞这两天比较激情，量有滚出来。〞一位大型证券台债交易员说。 他并提及，明天若10年券104/5交投量缩，就代表台债又回到原先淡静格局，但如果成 交量续大，即市场预期短线波动加大，近期交投也会较显热络。 另一位大型民营银行交易员也称，10年券104/5交投持续活络，今日成交量也达228亿台 币，算是近期较大量，交投主要为券商短多操作在1.47%下方的获利了结卖需，殖利率靠近1 .46%欠缺实质追价买盘，且券商也不愿帮手上已有部位的银行抬轿。 美国公债价格周三上扬，延续升势，因有新的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联 储)可能对开始升息迟疑不决，投资人愈发厌恶风险。指标10年期美国公债 价格 上涨7/32，收益率最新报2.2064%，稍早低见2.1760%，也为6月2日来最低。 交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47%-1.50%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R +1.50 0.9950% 0.9820-0.9970% 2.50 10 104/5 +1.03 1.4853% *1.4620-1.4890% 228.00 注*：表该券殖利率创自发行前交易以来新低。 台湾股市 周四收低0.69%，大幅收敛早盘跌幅。分析师表示，中国股市暂时止跌 反弹，令昨日遭外资大举卖超的台股，在早盘宣泄卖压后，逢低买盘进场承接拉抬，终场大 盘留下约160点的长下影线。 此外，中国股市沪综指 周四收报3,709.330点，收升5.8%，创逾六年最大单日涨 幅。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国 央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Polit ico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在 洛杉矶经济年度峰会发表演说。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4853 5 104/9R 0.9950 3 104/1 0.6950 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)