背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中国人民银行2015年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 7/9 350 2.50 7/7 500 2.50 7/2 350 2.50 注: 浏览央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”