美国金融：国税局就对冲基金的避税策略进行追查--纽约时报

该委员会称，银行在账户中以选择权的形式提供这些产品，该账户名义上由银行持有，实际上由对冲基金所掌控，对冲基金买卖这些资产，并从应税短线交易中获利。

之后对冲基金以较低的税率支付长期资本利得，辩称其获利是来自于执行选择权，而非其背后的短线交易。然而委员会发现，这些选择权根本是虚构的。

国税局2010年时表示，一篮子选择权的运作并不像是一选择权，不应以选择权的方式处理，但这项看法并未取得正式规定的地位，而国税局至今也未查缉任何案件。