美国金融：国税局就对冲基金的避税策略进行追查--纽约时报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
该委员会称，银行在账户中以选择权的形式提供这些产品，该账户名义上由银行持有，实际上由对冲基金所掌控，对冲基金买卖这些资产，并从应税短线交易中获利。
之后对冲基金以较低的税率支付长期资本利得，辩称其获利是来自于执行选择权，而非其背后的短线交易。然而委员会发现，这些选择权根本是虚构的。
国税局2010年时表示，一篮子选择权的运作并不像是一选择权，不应以选择权的方式处理，但这项看法并未取得正式规定的地位，而国税局至今也未查缉任何案件。
纽约时报报导称，这项新的国税局指导原则将回溯适用2011年1月1日以来的交易。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。