欧元债市：意西葡公债收益率下跌，市场看好希腊有望达成协议

欧洲央行总裁德拉吉发表意外强硬评论，称很难结束希腊危机及挽救希腊免于破产。

意大利 及葡萄牙10年期公债收益率 下跌2-3个基点，分别报2.21%及3.02%。西班牙10年债收益率 跌1个基点，至2.24%。

“我无法排除可能在最后一刻达成协议，但到头来，还是很难完全靠着这个操作，”KBC策略分析师Piet Lammens称。

德国10年期公债收益率 上升1.5个基点，至0.69%，中国股市及全球大宗商品市场下挫而引发的避险仓位，有一部份遭到解除。

市场亦将关注今日稍晚多位美联储官员谈话。(完)

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