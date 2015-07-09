欧元债市：意西葡公债收益率下跌，市场看好希腊有望达成协议

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧洲央行总裁德拉吉发表意外强硬评论，称很难结束希腊危机及挽救希腊免于破产。
意大利 及葡萄牙10年期公债收益率 下跌2-3个基点，分别报2.21%及3.02%。西班牙10年债收益率 跌1个基点，至2.24%。
“我无法排除可能在最后一刻达成协议，但到头来，还是很难完全靠着这个操作，”KBC策略分析师Piet Lammens称。
德国10年期公债收益率 上升1.5个基点，至0.69%，中国股市及全球大宗商品市场下挫而引发的避险仓位，有一部份遭到解除。
市场亦将关注今日稍晚多位美联储官员谈话。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 王兴亚/蔡美珍/张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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