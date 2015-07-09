金属期市：空头回补助伦铜上涨，受中国股市企稳提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“那将取决于这样的情况将再持续多长时间，以及救市政策能否为股市止血并恢复市场信心。”
LME三个月期铜 攀升0.4%，至每吨5,544.50美元，因空头回补潮开始消退。
希腊忧虑仍在发酵。希腊日报Kathimerini报导称，希腊正在酝酿覆盖未来两年的120亿欧元(133.3亿美元)改革方案，以对本国经济在经历数月艰难债务谈判后重陷衰退做出补偿。这一规模要高于此前的计划。
上海期交所期铜 收高0.5%，至每吨40,470元人民币，受空头回补操作影响，反转了昨日的急剧跌势。(完)
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(编译 李春喜/白云; 审校 艾茂林/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”