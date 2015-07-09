金属期市：空头回补助伦铜上涨，受中国股市企稳提振

“那将取决于这样的情况将再持续多长时间，以及救市政策能否为股市止血并恢复市场信心。”

LME三个月期铜 攀升0.4%，至每吨5,544.50美元，因空头回补潮开始消退。

希腊忧虑仍在发酵。希腊日报Kathimerini报导称，希腊正在酝酿覆盖未来两年的120亿欧元(133.3亿美元)改革方案，以对本国经济在经历数月艰难债务谈判后重陷衰退做出补偿。这一规模要高于此前的计划。

上海期交所期铜 收高0.5%，至每吨40,470元人民币，受空头回补操作影响，反转了昨日的急剧跌势。(完)

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