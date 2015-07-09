《全球汇市》中国股市反弹令日圆脱离四周高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1042 1.1075 -0.30 -8.72 1.2097
美元/日圆 121.42 120.70 +0.60 +1.45 119.68
欧元/日圆 134.07 133.67 +0.30 -7.39 144.77
美元/瑞郎 0.9479 0.9452 +0.29 -4.65 0.9941
英镑/美元 1.5396 1.5359 +0.24 -1.14 1.5573
美元/加元 1.2718 1.2744 -0.20 +9.47 1.1618
澳元/美元 0.7466 0.7427 +0.53 -8.59 0.8168
新西兰元/美元 0.6730 0.6725 +0.07 -13.68 0.7797
欧元/瑞郎 1.0472 1.0469 +0.03 -12.92 1.2026
欧元/英镑 0.7171 0.7209 -0.53 -7.53 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3850 9.3735 +0.12 -0.89 9.4688
美元/挪威克朗 8.2156 8.2170 -0.02 +9.95 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/刘秀红/白云/杜明霞；审校 王洋/王颖/李春喜/蔡美珍/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”