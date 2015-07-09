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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 16:30 BJT

《全球汇市》中国股市反弹令日圆脱离四周高点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1042 1.1075 -0.30 -8.72 1.2097

美元/日圆 121.42 120.70 +0.60 +1.45 119.68

欧元/日圆 134.07 133.67 +0.30 -7.39 144.77

美元/瑞郎 0.9479 0.9452 +0.29 -4.65 0.9941

英镑/美元 1.5396 1.5359 +0.24 -1.14 1.5573

美元/加元 1.2718 1.2744 -0.20 +9.47 1.1618

澳元/美元 0.7466 0.7427 +0.53 -8.59 0.8168

新西兰元/美元 0.6730 0.6725 +0.07 -13.68 0.7797

欧元/瑞郎 1.0472 1.0469 +0.03 -12.92 1.2026

欧元/英镑 0.7171 0.7209 -0.53 -7.53 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3850 9.3735 +0.12 -0.89 9.4688

美元/挪威克朗 8.2156 8.2170 -0.02 +9.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/刘秀红/白云/杜明霞；审校 王洋/王颖/李春喜/蔡美珍/张明钧)

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