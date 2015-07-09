路透伦敦7月9日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：小幅上行调整现已基本达成目标(1.1095–1.1110)，因此按照计划下一步应该能看到抛盘回归。回落至1.1040下方将是再度走软的首个信号。

美元/日圆：此次跌破122.04的走势得以维持，亚洲市场收盘位大大低于该水平。动态指向接下来还会进一步下跌，因此当前反弹会在触及目前作为阻力位的前支撑位之前止步。若回落至之前的118.33–122.04区间，则表明下探区间低位的可能性加大。

美元/加元：目前所处区间似乎正在收窄，构成看涨三角形态，预计在1.2675加元之前将有买盘回归(若跌穿该水平，则将迎来一段时间的调整)。之后料将重新试探1.2835加元的关键阻力位。一旦突破该阻力位，则将上看我们的长期目标区间1.3066–1.3426。

澳元/美元：昨日跌至2001/2008趋势线，并如期所料反弹回来。此番上行可能只是小幅回弹，之后将再次尝试向下突破。鉴于大宗商品价格近期的下滑态势(铁矿石价格较6月高点下跌31%)，预计上行空间非常有限。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1037 1.1075 -0.34 -8.76 1.2097

美元/日圆 121.32 120.70 +0.51 +1.37 119.68

欧元/日圆 133.91 133.67 +0.18 -7.50 144.77

美元/瑞郎 0.9490 0.9452 +0.40 -4.54 0.9941

英镑/美元 1.5389 1.5359 +0.20 -1.18 1.5573

美元/加元 1.2722 1.2744 -0.17 +9.50 1.1618

澳元/美元 0.7458 0.7427 +0.42 -8.69 0.8168

新西兰元/美元 0.6725 0.6725 +0.00 -13.75 0.7797

欧元/瑞郎 1.0482 1.0469 +0.12 -12.84 1.2026

欧元/英镑 0.7171 0.7209 -0.53 -7.53 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3825 9.3735 +0.10 -0.91 9.4688

美元/挪威克朗 8.2363 8.2170 +0.23 +10.23 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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