欧洲汇市：英镑从一个月低点反弹，英国楼市数据强劲带来支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，英国6月房价增幅为近一年来最高，使购房“愈发难以负担”。6月房价差值从5月的正34跳升至正40，为2014年7月以来最高，升幅也超过了路透访问分析师的预期。
英国财政大臣奥斯本周三宣布2015年选后预算，将英国2015年经济增长率由3月预测的2.5%下修至2.4%。增长率料仍胜过美国、德国和法国。
“此份预算并不十分紧凑。欧元/英镑走势要强于我们的预期，但我们认为，该货币对难以在0.7200英镑上方持稳，”荷兰安智银行外汇策略主管Chris Turner称。
分析师及交易商称，总而言之，削减福利支出有望使预算节省120亿英镑，尚在预期范围内。
“这将可能为英镑带来一定支撑，因为对明年所规划财政紧缩的步伐放缓，这更有利于经济的增长，并可能使英国央行更从容地开始收紧货币政策，”东京三菱银行外汇分析师Lee Hardman在一份报告中写道。
目前投资者预期英国央行或在明年第一季前后首次升息。近几周希腊危机加剧，加之英国央行官员警告强势货币会对经济增长产生影响，关于该央行更早升息的预期因此被浇熄。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红；审校 李春喜/艾茂林)
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