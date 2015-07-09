台湾汇市：台币兑美元连四贬，陆股止稳令外资汇出需求减弱

* 台币第四日收贬，外资汇出需求明显减弱 * 关注希腊危机发展，料金融市场持续波动 * 实质交易区间估在30.950-31.100 路透台北7月9日 - 台币兑美元 周四微幅收贬，连续第四日收低。汇银人士表示，陆股止跌回升 ，让台股成为外资提款机的需求稍稍降温，出口商仍积极抛汇，使得午后台币贬值幅度收敛，并在31.00附近 整理。 交易员指出，虽然今日外资继续在台股卖超132.83亿台币，但汇出需求明显缓和，且有进有出。反而是出 口商见美元出现难得高价，不但没有惜售，反而持续在31.00-31.10大举抛汇。出口商的动作，也引发央行关 注，深怕台币在亚币一片贬值声中独强。 “老大频频询问，担心台币又升回去。”一位外商银行交易主管说。 在陆股止跌回稳后，汇市关注重点又转回希腊债务危机上。交易员普遍认为，希腊问题未缓解前，全球金 融市场仍将处于动荡之中，在避险需求带动下，台币仍是稳中趋贬格局。 “股市能不能挺住，希腊这一关要先过。”另一外商银行交易主管表示。 今日台币实质交易区间在30.990-31.139；上日交易区间在30.998-31.040。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.950-31.100。 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)周四下跌，因投资者押注希腊和国际债权人将最终达成救助 协议，之前希腊赶在周末最后期限前提交了改革方案。不过欧洲央行总裁德拉吉发表意外强硬评论，称很难结 束希腊危机及挽救希腊免于破产。 一项路透调查显示，台币空头部位为1月初以来最大，因股市疲弱。 台湾股市周四收低0.69%，大幅收敛早盘跌幅。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资 在台股卖超132.83亿台币，连续六个交易日卖超共计432.79亿台币。 多数新兴亚币周四反弹，因中国股市止跌回升，缓解了围绕其直跌的担忧。 。中国股市沪综 指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。沪综指 收报3,709.330点，涨202.14点或5.76%。[nZZT2RHV 01] 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自溢价转为价平。一个月美元/台币远 汇 尾盘报31.008/31.028，上日收在31.055。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7月9日(四)：德国5月进出口及贸易收支。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、 美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.230 31.225 30.988-31.280 31.240 8.68 15.71 元太外汇经纪公司 31.230 31.222 30.991-31.240 31.240 3.27 6.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/+0.010 +0.030/+0.040 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.045/-0.025 (完)