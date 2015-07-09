中国新债：湖南省下周四将招标发行422亿元一般地方债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月9日 - 中国湖南省财政厅周四公告，将于下周四(16日)招标发行今年第一批一般地方债券，总额422亿元，其中置换债券305亿元，新增债券117亿元，期限三、五、七和10年。
上述四期地方债中，三年期品种计划发行规模为44亿元，五、七和10年期品种的计划发行规模各126亿元。联合资信对上述债券的信用评级均为AAA。
上述一般地方债的具体招标时间为7月16日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。7月17日开始发行并计息，7月21日发行结束。
上述债券投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”