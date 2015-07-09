中国新债：湖南省下周四将招标发行422亿元一般地方债

路透上海7月9日 - 中国湖南省财政厅周四公告，将于下周四(16日)招标发行今年第一批一般地方债券，总额422亿元，其中置换债券305亿元，新增债券117亿元，期限三、五、七和10年。

上述四期地方债中，三年期品种计划发行规模为44亿元，五、七和10年期品种的计划发行规模各126亿元。联合资信对上述债券的信用评级均为AAA。

上述一般地方债的具体招标时间为7月16日上午10:00-10:40，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。7月17日开始发行并计息，7月21日发行结束。

上述债券投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。(完)

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