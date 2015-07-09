更新版1-德国数据：5月贸易顺差触及纪录高位，表明第二季经济增速强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(新增细节和分析师评论)
路透柏林7月9日 - 德国5月出口增幅创下今年最大，贸易顺差触及纪录高位，这提振了对于德国经济第二季能取得强劲增长的预期。
德国联邦统计局周四公布数据显示，经季节调整后出口意外较前月增长1.7%，进口则是增长0.4%，而贸易顺差扩大至228亿欧元，创下1991年统计该数据以来最高。
路透调查分析师原本预期出口将减少0.8%，进口将增加0.9%。
“总括来说，这表明第二季经济正强劲成长，”ING分析师Carsten Brzeski表示。
他并称，今年初以来，月度出口数据的回升是欧元贬值所致，但并称希腊危机相关的不确定性将如何影响6月经济还不清楚。
德国经济第一季失去动能，成长速度放缓至0.3%，受对外贸易所累，但4-6月料已扩张约0.5%。
分析师表示，对外贸易可能对第二季GDP增长做出贡献。
摩根大通分析师Greg Fuzesi说：“感觉是贸易数据良好，表明会有巨大的净贸易贡献，对第二季GDP有大约年率5个百分点的推动。”
尽管如此，民间消费预计将继续推动今年的经济增长，因消费者受惠于高就业率、薪资增长和低通胀率，而位于纪录低点的利率则不利于储蓄。
继本周稍早数据显示5月工业生产迟滞和工业订单小幅下滑后，贸易数据带来一些鼓舞。受希腊危机影响，追踪企业、投资者和消费者信心的前瞻性调查结果已经转为恶化。
未经调整的贸易数据显示，德国5月对欧元区出口较上年同期上升5.1%，对非欧盟国家出口增加2.3%，对欧盟内部非欧元区国家出口上升8.2%。
对欧元区之外的欧盟国家出口，例如对英国和瑞典的出口，增长8.2%。(完)
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