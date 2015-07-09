路透基点：汇源果汁重返联贷市场，寻求1.8亿美元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的饮料生产商中国汇源果汁集团重返联贷市场，筹办1.8亿美元三年期贷款。该公司一年多之前签署了一笔1.4亿美元俱乐部贷款。
牵头行兼簿记行中银香港周四启动该案，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，平均期限为两年半。
银行受邀以三个层次参贷：承贷4,500万美元或以上的银行，获得协调安排行头衔，综合收益440个基点，前端费137.5个基点；承贷3,000-4,400万美元的银行，获得主办行头衔，综合收益430个基点，费用112.5个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行，获安排行头衔，综合收益420个基点，费用87.5个基点。
在两年的宽限期过后，贷款将分三次半年期偿还：33.3%(1-2次)和33.4%(第3次)。
所筹资金用于再融资和营运资本。银行回复截止于7月27日。
借款人2014年4月与台湾银行、中银香港、中银新加坡、远东国际商业银行和渣打银行签订1.4亿美元三年期俱乐部贷款。这笔贷款的利率亦为LIBOR加码385个基点。 。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”