路透基点：汇源果汁重返联贷市场，寻求1.8亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的饮料生产商中国汇源果汁集团重返联贷市场，筹办1.8亿美元三年期贷款。该公司一年多之前签署了一笔1.4亿美元俱乐部贷款。

牵头行兼簿记行中银香港周四启动该案，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，平均期限为两年半。

银行受邀以三个层次参贷：承贷4,500万美元或以上的银行，获得协调安排行头衔，综合收益440个基点，前端费137.5个基点；承贷3,000-4,400万美元的银行，获得主办行头衔，综合收益430个基点，费用112.5个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行，获安排行头衔，综合收益420个基点，费用87.5个基点。

在两年的宽限期过后，贷款将分三次半年期偿还：33.3%(1-2次)和33.4%(第3次)。

所筹资金用于再融资和营运资本。银行回复截止于7月27日。