重温稿-台湾货币市场：资金充裕令短率平静，惟股市跌令部分投信缺资金分配不均

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 市场资金偏多短率持平，拆款续做为主 * 短票利率大致持稳，台风前夕资金调度较谨慎 * 债券附买回利率处原位，惟投信因赎回增多较缺钱 记者 罗两莎 路透台北7月9日 - 台湾银行间短率周四仍然平静。银行资金调度人士表示，市场资金 还是偏多，拆款大都以续做为主，虽有部分新增需求，但市场的资金供给仍过剩，排队等着 买央行定存单的银行还是很多。 但也有两位大型公股商银资金调度人员指出，因近来放款资金需求略增，可供拆借的资 金亦不及以往充沛，因此，拆款尽量以续做为主，减少新的拆出对象，拆款利率则纹风不动 ，依旧偏低。 〞今天钱还是多啊，拆款还是以续做居多，但也有一些新的客户来跟我们拆了。〞一位 大型公股银行资金调度人员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.385-0.470% 0.385-0.440% --两周拆款利率区间 0.388-0.430% 0.390-0.430% **短票利率续于低档盘旋** 在短票方面，交易员说，今天市场资金大致上还是宽松的，短票利率维持原水准，但因 周五台风可能来袭导致休市，因此资金调度态度较为谨慎。 〞我们今天少做拆款，多卖票，而且不会只卖一天的，落点尽量安排跨到下礼拜。〞大 型票券公司主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 555%，前日在0.554%；上日成交量71.05亿台币，前日47.76亿台币。 台湾央行周四发行1,432.2亿台币存单亿台币存单，与今日存单到期金额1,432.2亿相较 ，存单发行余额并未增减。 周五存单到期金额为2,016亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为813亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,339亿台币。 **RP市场利率区间维持原样** 债市附买回(RP)市场方面，票券公司交易员指出，大陆股市崩跌，且多档股票停牌。由 于投信的陆股投资无法卖股变现，今天部分投信公司，为应付投资人赎回资金需求，投信在 货币市场开始出现提前解约的情况。 证券商交易员亦表示，今天资金不及昨日宽松，惟公债和公司债附买回利率大致上还是 维持在昨天的水准。 〞感觉上今天投信比较缺钱，因为赎回的比较多，但我们还没有到要向大型银行等管道 调钱的地步。〞大型票券公司交易员说。 本周的债券交割还有：周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.63%，利率与上日水准相近。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致维持在近日水准，极短天期利率在0. 42%，其余在0.44%-0.45%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50% 。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同