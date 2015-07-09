中国新债：宁夏定向发行13.8亿元地方债，各期限利率较下限均上浮15%

路透上海7月9日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额为13.8168亿元人民币的地方债券，其中一般债券12.1848亿元，专项债券1.632亿元。

定向发行的一般债券中，三年、五年、七年和10年利率分别为3.28%、3.61%、4.00%和4.04%；专项债期限包括五年和七年，利率与同期限一般债相同。上述中标利率较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均为15%。

发行规模方面，一般债券中除三年为1.2828亿元外，五年、七年和10年均为3.634亿元；专项债券中，五年和七年的发行规模分别为8,210万元和8,110万元。

甘肃省今日上午招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.85%、3.14%、3.48%和3.51%，对应投标倍数为2.50倍、2.50倍、2.49倍和2.49倍。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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