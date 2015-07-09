中国证券：公安部将打击证券期货领域违法活动，查处内幕交易恶意卖空等

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月9日 - 中国公安部周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。
公安部网站刊登的信息显示，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，公安部还将会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。
“公安部要求，各级公安机关要充分发挥职能作用，密切配合有关主管部门，进一步严密防范、依法打击证券期货领域违法犯罪活动。”公安部称。
中国证券报网站周四报导称，证监会、公安部已进场对昨日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作；而周四，据新华社官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。
此前，中国证监会表示，根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”