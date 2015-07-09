中国证券：公安部将打击证券期货领域违法活动，查处内幕交易恶意卖空等

公安部网站刊登的信息显示，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，公安部还将会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。

中国证券报网站周四报导称，证监会、公安部已进场对昨日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作；而周四，据新华社官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。