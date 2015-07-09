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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 18:46 BJT

东南亚股市：马来西亚股市结束连跌收涨，印尼股市收跌

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 383.58 0.05 +0.01 -6.62 410.77

新加坡 3267.40 -17.59 -0.54 -2.90 3365.15

马来西亚 1701.54 5.71 +0.34 -3.39 1761.25

泰国 1472.57 2.32 +0.16 -1.68 1497.67

印尼 4838.28 -33.29 -0.68 -7.44 5226.95

菲律宾 7377.69 14.26 +0.19 +2.03 7230.57

越南 622.10 -1.07 -0.17 +14.01 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/王颖；审校 白云)

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