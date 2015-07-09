离岸人民币: 人民币期货日前达两月低位，交易量创年内新高--港交所

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月9日 - 香港美元兑人民币期货交易自今年五月初以来于一直窄幅徘徊，然而，于周二价格突破幅度上限，并达到至两个月内的最低水平6.222。人民币贬值趋势会否持续值得市场紧密关注。
香港交易所数据显示，人民币期货今年5月来一直在6.197及6.216之间窄幅波动，1个月引申波幅走势向下，从2.7%跌至1.6%。然周二价格突破幅度上限，引申波幅亦反弹。
由7月初起，由于美元兑人民币的价格大量波动，周三，香港交易所的美元兑人民币期货合约交易量创下了年内新高，达3,169张合约。
离岸与在岸人民币兑美元即期周四均微收升，中间价则小升至一周高点。交易员称，中港股市强势反弹缓解离岸和在岸市场恐慌情绪，加之央行维稳态度坚定，为对冲人民币贬值风险的远期购汇有所减少，即期贬值压力得到缓释。(完) (记者 赵红梅；审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”