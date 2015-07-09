离岸人民币: 人民币期货日前达两月低位，交易量创年内新高--港交所

路透香港7月9日 - 香港美元兑人民币期货交易自今年五月初以来于一直窄幅徘徊，然而，于周二价格突破幅度上限，并达到至两个月内的最低水平6.222。人民币贬值趋势会否持续值得市场紧密关注。

香港交易所数据显示，人民币期货今年5月来一直在6.197及6.216之间窄幅波动，1个月引申波幅走势向下，从2.7%跌至1.6%。然周二价格突破幅度上限，引申波幅亦反弹。

由7月初起，由于美元兑人民币的价格大量波动，周三，香港交易所的美元兑人民币期货合约交易量创下了年内新高，达3,169张合约。