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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 18:48 BJT

离岸人民币: 人民币期货日前达两月低位，交易量创年内新高--港交所

路透香港7月9日 - 香港美元兑人民币期货交易自今年五月初以来于一直窄幅徘徊，然而，于周二价格突破幅度上限，并达到至两个月内的最低水平6.222。人民币贬值趋势会否持续值得市场紧密关注。

香港交易所数据显示，人民币期货今年5月来一直在6.197及6.216之间窄幅波动，1个月引申波幅走势向下，从2.7%跌至1.6%。然周二价格突破幅度上限，引申波幅亦反弹。

由7月初起，由于美元兑人民币的价格大量波动，周三，香港交易所的美元兑人民币期货合约交易量创下了年内新高，达3,169张合约。

离岸与在岸人民币兑美元即期周四均微收升，中间价则小升至一周高点。交易员称，中港股市强势反弹缓解离岸和在岸市场恐慌情绪，加之央行维稳态度坚定，为对冲人民币贬值风险的远期购汇有所减少，即期贬值压力得到缓释。(完) (记者 赵红梅；审校)

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