马来西亚期市：棕榈油期货小升，因市场预期数据料显示6月产出下降

路透7月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四小升，从前一日触及的六周 低点回升；市场预期6月产量数据将较低，另外亚洲股市上扬。 棕榈油市场的投资者预计，马来西亚棕榈油署定于周五公布的6月棕 榈油产出和库存数据都将低于5月。 据路透的一项调查，市场预计马来西亚6月棕榈油库存将较前月下滑5 .4%至212万吨。 一位吉隆坡交易员说：“芝加哥大豆走坚，大家都预期马来西亚棕榈 油署即将公布的6月产出和库存数据下降。” “但这不是转折点，市场可能依旧会承受外部因素和中国经济态势的 压力，需求也可能在斋月结束后放缓。” 马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收高1.6%，报每吨 2 ,185马币(573.2美元)。 成交量为21,628口，每口25吨；低于2015年迄今23,000口的日均水平 。 技术面上，棕榈油在2,139马币附近寻获支撑，预计会反弹至2,182马 币 路透技术分析师王涛表示，4月29日低点2,070马币至6月8日高位2,36 2马币升势的76.4%回档位将构成支撑。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王颖)