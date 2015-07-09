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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小升，因市场预期数据料显示6月产出下降

路透7月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四小升，从前一日触及的六周
低点回升；市场预期6月产量数据将较低，另外亚洲股市上扬。
    
    棕榈油市场的投资者预计，马来西亚棕榈油署定于周五公布的6月棕
榈油产出和库存数据都将低于5月。
    
    据路透的一项调查，市场预计马来西亚6月棕榈油库存将较前月下滑5
.4%至212万吨。
    
    一位吉隆坡交易员说：“芝加哥大豆走坚，大家都预期马来西亚棕榈
油署即将公布的6月产出和库存数据下降。”
    
    “但这不是转折点，市场可能依旧会承受外部因素和中国经济态势的
压力，需求也可能在斋月结束后放缓。” 
    
    马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收高1.6%，报每吨 2
,185马币(573.2美元)。

    成交量为21,628口，每口25吨；低于2015年迄今23,000口的日均水平
。

    技术面上，棕榈油在2,139马币附近寻获支撑，预计会反弹至2,182马
币
    
    路透技术分析师王涛表示，4月29日低点2,070马币至6月8日高位2,36
2马币升势的76.4%回档位将构成支撑。(完)
      
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 (编译 王洋; 审校 王颖)

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