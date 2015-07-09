国际油市：亚洲燃料油价差上涨，因有迹象显示新加坡库存下降

路透新加坡7月9日 - 亚洲燃料油价差周四上涨，行业消息人士称因有迹象显示新加坡库存下降。

International Enterprise的数据显示，截至7月8日当周新加坡陆上燃料油库存下降近7%至八周低点2,315.6万桶。

数据显示，上周对巴西、哥伦比亚、印度、印尼、以色列、日本、韩国、荷兰、泰国和阿联酋等国的燃料油出口较前一周增加。

来自中国、澳洲、印尼和孟加拉的货流减少，也导致了库存的下降。

交易员表示，本月和下月库存预计会继续下降，因东方-西方价差收窄和运费高企意味着从西方抵达新加坡的套利船货会减少。

中国国家发展改革委周三公布，山东东明石化集团成为首家获得进口原油使用权的地方炼厂，初步确认该公司可使用进口原油750万吨/年。

能源咨询公司FGE分析师Wendy Yong说：“将原油进口配额发放范围拓宽至独立炼厂，可能会对原油进口提供进一步的支撑，并在年底时给燃料油进口构成更多压力。”

一位熟悉中国市场的交易员表示，对中国的燃料油出口可能会较上年下降，不过他不愿给出下降多少的估值。

今日有六笔现货交易达成。 (完)

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