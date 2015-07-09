国际油市：亚洲柴油价差跌至逾五年半新低

路透新加坡7月9日 - 亚洲柴油价差周四跌至逾五年半低点。业内消 息人士称，这是因为新加坡库存激增且料将继续增加。 根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，截至7月8日当周，新加坡 陆上包括柴油和航煤的中质馏分油库存激增近16%，达到五周最高1,073.3 万桶。 数据显示，上周来自中国的柴油进口约为11.3万吨，而之前一周进口 为零；而日本和印度继续向新加坡出口柴油。 交易员称，来自韩国的柴油进口也有所增长，因炼厂保持较高的开工 率。 上周新加坡出口至澳洲和马来西亚的柴油大幅增加，对菲律宾、马尔 代夫、莫桑比克、缅甸和南非等国也有出口，表明需求不算太低。 交易员称，炼厂开工率较高导致的柴油过量供应，加剧了该地区的过 剩情况，使柴油被储存起来。 其中一人说，如果运费开始下跌，海上储存将成为可能。 该交易员称，东西方价差扩大后，套利交易看似更具吸引力；但长途 油轮数量有限可能使这些油品仍留在亚洲。 交易员称，马来西亚也出现更多现货供应，马来西亚国家石油公司(P etronas)在出售7月的第七批柴油船货。 台湾台塑石化向永顺油品(Winson Oil)出售三批中等规模500ppm含硫 柴油船货，船期为8月初，价格为较新加坡报价每桶贴水1.20美元。 新加坡现货交易方面有两笔柴油交易和两笔航煤交易达成。 联合石化向维多出售25万桶500ppm含硫柴油，船期为7月25-29日，价 格较7月24-30日新加坡平均报价每桶贴水0.80美元。 道达尔从中国石油天然气股份有限公司买进15万桶500ppm含硫柴油， 船期为7月25-29日，价格较新加坡报价每桶贴水0.85美元。 BP向维多出售10万桶航煤，船期为7月24-28日，价格较7月22-28日新 加坡平均报价每桶贴水1.30美元。 维多从BP买进10万桶航煤，船期为7月25-29日，价格较新加坡27-31 平均报价每桶贴水1.40美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)